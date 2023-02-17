Brendan Schoonbaert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendan Schoonbaert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendan Schoonbaert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brendan Schoonbaert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brendan Schoonbaert 9 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brendan Schoonbaert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Brendan Schoonbaert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brendan Schoonbaert'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brendan Schoonbaert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brendan Schoonbaert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brendan Schoonbaert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brendan Schoonbaert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Brügge U21

2 Eylül 2019 yılında Lommel SK

16 Ocak 2020 yılında FC Brügge U21

17 Ocak 2020 yılında KMSK Deinze

30 Haziran 2020 yılında FC Brügge U21

21 Temmuz 2020 yılında Waasl.-Beveren

5 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Brendan Schoonbaert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brendan Schoonbaert şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brendan Schoonbaert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eendracht Aalter, Zulte Waregem, Club Brugge (-2017)

Belçika U19 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.