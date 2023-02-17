Sven Dhoest kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sven Dhoest Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sven Dhoest adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sven Dhoest Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sven Dhoest 9 Nisan 1994 tarihinde Brugge şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sven Dhoest Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sven Dhoest, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sven Dhoest'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sven Dhoest Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sven Dhoest isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sven Dhoest Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sven Dhoest futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2014 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2015 yılında Wetteren-Kwat.

1 Temmuz 2016 yılında KVC Winkel Sp.

1 Temmuz 2019 yılında FC Knokke

Sven Dhoest Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sven Dhoest şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sven Dhoest Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Varsenare, Club Brugge (2005-2011)

Belçika U19 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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