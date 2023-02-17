Gabriel Lemoine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Lemoine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Lemoine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Lemoine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Lemoine 26 Mart 2001 tarihinde La Louvière şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Lemoine Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Plus yapmaktadır. Gabriel Lemoine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Lemoine'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Lemoine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabi.lemoine9

Gabriel Lemoine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Lemoine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Lemoine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Lemoine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Brügge U21

28 Ağu 2019 yılında G. Bordeaux B

1 Şubat 2021 yılında Lommel SK

30 Haziran 2021 yılında G. Bordeaux B

3 Ağu 2021 yılında TSV Hartberg

5 Temmuz 2022 yılında La Louvière

31 Ocak 2023 yılında FC Knokke

30 Haziran 2023 yılında La Louvière

Gabriel Lemoine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Lemoine şuan FC Knokke takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Lemoine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haine St-Pierre, RAEC Mons, Club Brugge (-2018)

Belçika U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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