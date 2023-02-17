Jarno Vervaque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarno Vervaque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarno Vervaque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarno Vervaque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarno Vervaque 26 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarno Vervaque Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jarno Vervaque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jarno Vervaque'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jarno Vervaque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarno Vervaque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jarno Vervaque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarno Vervaque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Brügge U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge U21

5 Ekim 2020 yılında FC Gullegem

1 Temmuz 2021 yılında FC Knokke

Jarno Vervaque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarno Vervaque şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jarno Vervaque Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Brugge (2006-2019)

Belçika U16 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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