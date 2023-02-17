Geoffrey Ghesquiere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geoffrey Ghesquiere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geoffrey Ghesquiere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geoffrey Ghesquiere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geoffrey Ghesquiere 6 Aralık 1989 tarihinde Roncq şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geoffrey Ghesquiere Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Geoffrey Ghesquiere, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Geoffrey Ghesquiere'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Geoffrey Ghesquiere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geoffrey Ghesquiere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geoffrey Ghesquiere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geoffrey Ghesquiere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2008 yılında Cercle Brugge

1 Ocak 2009 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2009 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2010 yılında Kortrijk U21

1 Temmuz 2012 yılında SC Feignies

1 Temmuz 2015 yılında Neuville / F.

1 Temmuz 2016 yılında Grande-Synthe

13 Ocak 2020 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2020 yılında Olym. Charleroi

1 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Geoffrey Ghesquiere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geoffrey Ghesquiere şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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