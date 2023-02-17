Loic Ritiere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Ritiere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Ritiere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Ritiere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Ritiere 25 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Loïc Rita Ritière şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Ritiere Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Loic Ritiere, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Ritiere'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Loic Ritiere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Ritiere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Loic Ritiere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Ritiere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kortrijk U21

10 Ağu 2021 yılında RFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Loic Ritiere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Ritiere şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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