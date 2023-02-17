Jarric Buysse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarric Buysse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarric Buysse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarric Buysse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarric Buysse 1 Ağu 1991 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarric Buysse Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jarric Buysse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jarric Buysse'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jarric Buysse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarric Buysse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarric Buysse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarric Buysse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Wetteren

1 Temmuz 2013 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2016 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2017 yılında FC Knokke

Jarric Buysse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarric Buysse şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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