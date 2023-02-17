Vuitton Neyts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vuitton Neyts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vuitton Neyts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vuitton Neyts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vuitton Neyts 15 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vuitton Neyts Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MiMa yapmaktadır. Vuitton Neyts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vuitton Neyts'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vuitton Neyts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vuitton Neyts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vuitton Neyts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vuitton Neyts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cercle Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Roeselare Jug.

1 Temmuz 2017 yılında KVO Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında FC Knokke U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Knokke U21

1 Ocak 2022 yılında FC Knokke

Vuitton Neyts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vuitton Neyts şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Knokke FC (2008-2010), Cercle Brugge (2010-2013), KSV Roeselare (2013-2017), KV Oostende (2017-2018), Knokke FC (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.