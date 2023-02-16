Burak Seres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Seres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Seres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Seres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Seres 24 Eylül 1992 tarihinde Corum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Seres Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Seres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Burak Seres'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burak Seres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/burak.seres

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Burak Seres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Seres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Burak Seres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Seres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında Hatayspor

30 Haziran 2011 yılında Ankaraspor U21

18 Ocak 2012 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2012 yılında Ankaraspor U21

15 Ağu 2012 yılında Kızılcahamamspor

4 Ocak 2013 yılında Ankaraspor U21

17 Ocak 2013 yılında İskenderun 1967

30 Haziran 2013 yılında Ankaraspor U21

26 Ağu 2013 yılında Orhangazispor

30 Haziran 2014 yılında Ankaraspor U21

22 Temmuz 2014 yılında Çorum Belediye

30 Haziran 2015 yılında Osmanlıspor U21

10 Ağu 2015 yılında Düzcespor

20 Ağu 2016 yılında Batman Petrol

13 Ocak 2017 yılında Silivrispor

25 Ocak 2018 yılında Kırıkhanspor

28 Ağu 2018 yılında Batman Petrol

7 Ocak 2020 yılında Çorum FK

16 Eylül 2020 yılında Tarsus İY

8 Eylül 2021 yılında GAK FK

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Burak Seres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Seres şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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