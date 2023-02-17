Carlo Manicone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlo Manicone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlo Manicone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlo Manicone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlo Manicone 26 Ocak 1998 tarihinde Lugano şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlo Manicone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Carlo Manicone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Carlo Manicone'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlo Manicone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlo Manicone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlo Manicone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlo Manicone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Juventus U17

26 Ağu 2015 yılında Empoli U19

25 Temmuz 2017 yılında FC Lugano

23 Ocak 2019 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2019 yılında FC Lugano

2 Eylül 2019 yılında Bisceglie

21 Ocak 2020 yılında FC Lugano

22 Ocak 2020 yılında Pianese

1 Temmuz 2020 yılında FC Lugano

5 Ekim 2020 yılında Grosseto

6 Ocak 2021 yılında FC Lugano

7 Ocak 2021 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2022 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

9 Şubat 2023 yılında SC Kriens

Carlo Manicone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlo Manicone şuan SC Kriens takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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