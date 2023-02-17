Nik Dubler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Dubler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Dubler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Dubler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Dubler 2 Nisan 2004 tarihinde Muri AG şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Nik Daniel Dubler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Dubler Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Dubler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Dubler'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nik Dubler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Dubler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Dubler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Dubler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2020 yılında Aarau U18

11 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

12 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

30 Haziran 2023 yılında FC Aarau

Nik Dubler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Dubler şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nik Dubler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wohlen, FC Aarau

İsviçre U16 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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