Carlos Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Arboleda 8 Haziran 1986 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Mario Arboleda Ampudia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Arboleda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Arboleda'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Dep. Rionegro

1 Ocak 2009 yılında Envigado

1 Temmuz 2009 yılında Itagüí Ditaires

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2021 yılında CD La Equidad

Carlos Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Arboleda şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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