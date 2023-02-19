Yesid Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yesid Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yesid Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yesid Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yesid Diaz 24 Temmuz 1997 tarihinde Arroyohondo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yesid Alberto Díaz Montero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yesid Diaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yesid Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yesid Diaz'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yesid Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yesid Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yesid Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yesid Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Yesid Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yesid Diaz şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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