Didier Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didier Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Didier Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Didier Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Didier Bueno 30 Ekim 2000 tarihinde Majagual şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Didier Antonio Bueno Perea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Didier Bueno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Didier Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Didier Bueno'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Didier Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Didier Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Didier Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Didier Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Didier Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Didier Bueno şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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