Yoiver Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoiver Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yoiver Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yoiver Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yoiver Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoiver Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoiver Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoiver Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoiver Gonzalez 22 Kasım 1989 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvator Ginesi,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yoiver González Mosquera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoiver Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Yoiver Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yoiver Gonzalez'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yoiver Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Yoiver Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yoiver Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Yoiver Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoiver Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Millonarios

1 Ocak 2011 yılında Fortaleza FC

1 Ocak 2013 yılında Millonarios

1 Ocak 2014 yılında CD América

1 Ocak 2015 yılında Millonarios

15 Ocak 2016 yılında Deportivo Pasto

12 Ocak 2017 yılında Gaziantepspor

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Once Caldas

1 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

Yoiver Gonzalez kimdir

Yoiver Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoiver Gonzalez şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Millonarios FC (-12/2008)

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Yoiver Gonzalez nereli

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