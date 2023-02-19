Jorge Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Ramos 2 Ekim 1992 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Ramos Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Jorge Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Ramos'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2011 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2015 yılında Uniautónoma

15 Ocak 2016 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2018 yılında Deportes Tolima

10 Eylül 2020 yılında Indep. Santa Fe

15 Şubat 2022 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

4 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Jorge Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Ramos şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Ramos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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