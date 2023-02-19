Ederson Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ederson Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ederson Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ederson Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ederson Moreno 18 Ocak 1994 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ederson Moreno Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ederson Moreno Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ederson Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ederson Moreno'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ederson Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ederson Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ederson Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ederson Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2016 yılında Orsomarso SC

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2021 yılında CD La Equidad

Ederson Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ederson Moreno şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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