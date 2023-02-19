Jose Lloreda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lloreda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Lloreda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Lloreda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Lloreda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Lloreda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Lloreda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Lloreda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Lloreda 12 Ağu 1994 tarihinde Bagadó şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José David Lloreda Guevara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Lloreda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Jose Lloreda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Lloreda'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Lloredaboyu ve yaşı kaç

Jose Lloreda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Lloreda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Lloreda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Lloreda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Cali

1 Haziran 2014 yılında Cúcuta Dep.

30 Haziran 2015 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2015 yılında Rionegro Águila

31 Aralık 2015 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2016 yılında Cúcuta Dep.

30 Haziran 2016 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2017 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

4 Mart 2022 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Jose Lloreda kimdir

Jose Lloreda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Lloreda şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Lloreda nereli

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