Jhon Altamiranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Altamiranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Altamiranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Altamiranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Altamiranda 19 Mayıs 2000 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Bayro Altamiranda Arrieta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Altamiranda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Altamiranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Altamiranda'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Altamiranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Altamiranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Altamiranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Altamiranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Jhon Altamiranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Altamiranda şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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