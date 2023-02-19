David Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Camacho 12 Haziran 1997 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Andrés Camacho Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Camacho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. David Camacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. David Camacho'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

David Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Camacho şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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