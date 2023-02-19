Jhonathan Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonathan Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonathan Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonathan Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonathan Caicedo 15 Kasım 1995 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonathan Caicedo Vergara şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonathan Caicedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonathan Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonathan Caicedo'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonathan Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonathan Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhonathan Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonathan Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Once Caldas

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Temmuz 2017 yılında Union Magdalena

30 Haziran 2018 yılında Envigado

18 Temmuz 2018 yılında Atlético FC

31 Aralık 2018 yılında Envigado

1 Ocak 2019 yılında Atlético Huila

30 Haziran 2019 yılında Envigado

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

Jhonathan Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonathan Caicedo şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.