Jose Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Hernandez 2 Ağu 1996 tarihinde Tucaní, Mérida şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Manuel Hernández Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Hernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Hernandez'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Trujillanos

1 Şubat 2019 yılında Monagas SC

31 Aralık 2019 yılında Trujillanos

18 Ocak 2021 yılında Envigado

1 Ocak 2022 yılında Indep. Medellín

4 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Jose Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Hernandez şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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