Juan Mahecha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Mahecha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Mahecha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Mahecha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Mahecha 22 Temmuz 1987 tarihinde Tunja şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Alejandro Mahecha Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Mahecha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Mahecha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Mahecha'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Mahecha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Mahecha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Mahecha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Mahecha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2009 yılında Belgrano

31 Aralık 2010 yılında Boyacá Chicó

1 Haziran 2014 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2015 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2017 yılında CD La Equidad

Juan Mahecha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Mahecha şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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