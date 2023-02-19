Kevin Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Salazar 9 Şubat 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin David Salazar Chiquiza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Salazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Kevin Salazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Salazar'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Salazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinsalazar10_/

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Kevin Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nike Academy

1 Temmuz 2013 yılında Fortaleza FC

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2017 yılında Fortaleza CEIF

1 Temmuz 2017 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2019 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2020 yılında CD La Equidad

Kevin Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Salazar şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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