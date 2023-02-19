Daniel Polanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Polanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Polanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Polanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Polanco 16 Kasım 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Eduardo Polanco García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Polanco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Polanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Polanco'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Polanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Polanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Polanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Polanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

Daniel Polanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Polanco şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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