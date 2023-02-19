Joiner Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joiner Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joiner Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joiner Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joiner Moreno 2 Ağu 2000 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joiner Moreno Montero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joiner Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini POSSOFUTBOL yapmaktadır. Joiner Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joiner Moreno'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joiner Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joiner Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joiner Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joiner Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

Joiner Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joiner Moreno şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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