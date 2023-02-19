Andres Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Perez 7 Mayıs 1999 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Pérez Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Perez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andres Perez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına - tarihinde katılmıştır. Andres Perez'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

31 Aralık 2021 yılında CD La Equidad

Andres Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Perez şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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