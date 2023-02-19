Joan Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Castro 13 Ocak 1997 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Sebastián Castro Dinas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Castro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Joan Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Castro'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joan Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında Barranquilla FC

10 Temmuz 2019 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2021 yılında Junior FC

1 Temmuz 2021 yılında CD La Equidad

Joan Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Castro şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.