Johan Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Rojas 20 Eylül 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Rojas Echavarría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Rojas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Rojas'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

Johan Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Rojas şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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