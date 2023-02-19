Washington Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Washington Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Washington Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Washington Ortega 13 Kasım 1994 tarihinde Tranqueras şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Washington Jesús Ortega Olivera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Washington Ortega Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Washington Ortega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Washington Ortega'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Washington Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Washington Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Washington Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Washington Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2014 yılında Canadian

30 Haziran 2015 yılında Danubio B

20 Temmuz 2015 yılında Sud America

1 Mart 2017 yılında Canadian

31 Aralık 2017 yılında Sud America

22 Şubat 2018 yılında Albion FC

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

Washington Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Washington Ortega şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Danubio FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.