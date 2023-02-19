Andres Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Correa 29 Ocak 1994 tarihinde Envigado şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Correa Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Correa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Andres Correa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Andres Correa'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2014 yılında Indep. Medellín

10 Şubat 2015 yılında Seattle

1 Ocak 2016 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2017 yılında CD La Equidad

Andres Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Correa şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andres Correa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Independiente Medellín (?-2011)

Kolombiya U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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