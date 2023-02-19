Pablo Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Lima 19 Ağu 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Lima Gualco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Lima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Pablo Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Pablo Lima'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Tanque Sisley

10 Temmuz 2015 yılında Südtirol

1 Ağu 2016 yılında Tanque Sisley

25 Temmuz 2017 yılında SD Aucas

31 Aralık 2017 yılında Tanque Sisley

10 Şubat 2018 yılında Villa Teresa

1 Temmuz 2018 yılında CD La Equidad

Pablo Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Lima şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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