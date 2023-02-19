Luis Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Palacios 10 Nisan 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel Palacios Mena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Palacios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Palacios'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Tigres FC

31 Aralık 2022 yılında La Equidad U20

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Luis Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Palacios şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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