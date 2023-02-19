Kevin Londono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Londono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Londono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Londono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Londono 23 Kasım 1993 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Alexander Londoño Asprilla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Londono Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Kevin Londono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Londono'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Londono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Londono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Londono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Londono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2017 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2018 yılında Once Caldas

22 Ağu 2020 yılında Hatta Club

1 Ocak 2021 yılında Indep. Medellín

14 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

30 Kasım 2022 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Kevin Londono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Londono şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.