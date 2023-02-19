Francisco Chaverra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Chaverra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Chaverra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Chaverra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Chaverra 13 Mart 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Chaverra Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Chaverra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars&Football yapmaktadır. Francisco Chaverra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına - tarihinde katılmıştır. Francisco Chaverra'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Chaverra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Chaverra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Chaverra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Chaverra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

1 Temmuz 2021 yılında CD La Equidad

Francisco Chaverra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Chaverra şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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