Julian Huertas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Huertas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Huertas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Huertas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Huertas 3 Şubat 2001 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián David Huertas Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Huertas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Huertas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Julian Huertas'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Huertas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Huertas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Julian Huertas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Huertas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CD La Equidad

Julian Huertas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Huertas şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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