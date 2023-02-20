Chase Gasper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chase Gasper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chase Gasper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chase Gasper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chase Gasper 25 Ocak 1996 tarihinde Alexandria, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Chase Blair Gasper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chase Gasper Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chase Gasper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles Galaxy futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles Galaxy takımına 4 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Chase Gasper'nin Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Chase Gasper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cgasper77/

Chase Gasper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chase Gasper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chase Gasper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chase Gasper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2015 yılında PSA Elite

1 Ağustos 2015 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2016 yılında Golden State

1 Ağustos 2016 yılında UCLA Bruins

1 Ağustos 2017 yılında Maryland

11 Ocak 2019 yılında Minnesota

4 Mayıs 2022 yılında Los Angeles

Chase Gasper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chase Gasper şuan Los Angeles Galaxy takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chase Gasper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bethesda SC

Amerika Birleşik Devletleri takımında 21 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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