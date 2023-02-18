Chinedu Geoffrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Geoffrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chinedu Geoffrey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chinedu Geoffrey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chinedu Geoffrey 1 Ekim 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chinedu Charles Geoffrey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chinedu Geoffrey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chinedu Geoffrey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chinedu Geoffrey'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chinedu Geoffrey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/cgeoffery

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Chinedu Geoffrey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chinedu Geoffrey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Chinedu Geoffrey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chinedu Geoffrey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2015 yılında Doğan TBSK

18 Ocak 2016 yılında Al-Nasr U19

1 Temmuz 2016 yılında KF Skënderbeu B

1 Ekim 2016 yılında Teplice B

1 Kasım 2016 yılında KF Skënderbeu B

31 Ocak 2017 yılında KS Besa

30 Haziran 2017 yılında KF Skënderbeu B

31 Ağu 2017 yılında Rabotnicki

30 Haziran 2019 yılında KF Skënderbeu B

6 Temmuz 2019 yılında AFC Turris

31 Ağu 2019 yılında Olimpik Donetsk

5 Mart 2020 yılında JK Trans Narva

31 Aralık 2020 yılında Olimpik Donetsk

24 Şubat 2021 yılında FC Lahti

31 Aralık 2021 yılında Olimpik Donetsk

1 Ocak 2022 yılında FC Lahti

27 Ocak 2023 yılında Radnicki 1923

Chinedu Geoffrey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chinedu Geoffrey şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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