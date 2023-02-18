Milutin Vidosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milutin Vidosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milutin Vidosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milutin Vidosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milutin Vidosavljevic 21 Şubat 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милутин Видосављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milutin Vidosavljevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Milutin Vidosavljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milutin Vidosavljevic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milutin Vidosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milutin Vidosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milutin Vidosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milutin Vidosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički

30 Temmuz 2021 yılında Atl. Levante

30 Haziran 2022 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

30 Haziran 2023 yılında Čukarički

Milutin Vidosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milutin Vidosavljevic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milutin Vidosavljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Cukaricki

Sırbistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

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