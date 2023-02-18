Luka Milunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Milunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Milunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Milunovic 21 Aralık 1992 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Милуновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Milunovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Milunovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Milunovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Milunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Milunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka Milunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Milunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2011 yılında Zulte Waregem

1 Ocak 2012 yılında Kızılyıldız

22 Ağu 2014 yılında Platanias

8 Ağu 2016 yılında Aris Selanik

31 Ağu 2018 yılında Vozdovac

5 Ocak 2019 yılında Melaka

27 Ocak 2019 yılında Sabah

7 Mayıs 2019 yılında Melaka

31 Ocak 2020 yılında Debrecen

8 Eylül 2020 yılında Napredak

7 Eylül 2021 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında Niki Volou

3 Şubat 2023 yılında Radnicki 1923

Luka Milunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Milunovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Luka Milunovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

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