Nikola Milicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Milicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Milicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Milicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Milicic 4 Temmuz 2004 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Миличић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Milicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikola Milicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Milicic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Nikola Milicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Milicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Milicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Milicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2021 yılında Kragujevac U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Nikola Milicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Milicic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nikola Milicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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