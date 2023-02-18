Luka Zoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Zoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Zoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Zoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Zoric 2 Ağu 1998 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Зорић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Zoric Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Zoric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Zoric'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Zoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Zoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Zoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Zoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički

2 Temmuz 2017 yılında Graficar

30 Haziran 2018 yılında Čukarički

1 Temmuz 2018 yılında IMT Belgrad

14 Ocak 2020 yılında Čukarički

10 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Luka Zoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Zoric şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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