Chingiz Agabalaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chingiz Agabalaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chingiz Agabalaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chingiz Agabalaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chingiz Agabalaev 29 Ocak 1997 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Агабалаев Чингиз Маратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chingiz Agabalaev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chingiz Agabalaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Chingiz Agabalaev'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chingiz Agabalaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chingiz Agabalaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chingiz Agabalaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chingiz Agabalaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi 2

25 Temmuz 2018 yılında Legion-Dinamo

28 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

22 Şubat 2022 yılında Dinamo Makhach.

Chingiz Agabalaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chingiz Agabalaev şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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