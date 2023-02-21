Nardin Mulahusejnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nardin Mulahusejnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nardin Mulahusejnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nardin Mulahusejnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nardin Mulahusejnovic 9 Şubat 1998 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nardin Mulahusejnović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nardin Mulahusejnovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Nardin Mulahusejnovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nardin Mulahusejnovic'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nardin Mulahusejnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nardin Mulahusejnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nardin Mulahusejnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nardin Mulahusejnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U17

5 Ağustos 2015 yılında Gracanica U19

4 Ağustos 2016 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

19 Ocak 2018 yılında GOSK Gabela

1 Haziran 2018 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2018 yılında NK Maribor

23 Temmuz 2020 yılında FC Koper

31 Ağustos 2021 yılında NS Mura

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

9 Ocak 2023 yılında Dinamo Makhach.

Nardin Mulahusejnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nardin Mulahusejnovic şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nardin Mulahusejnovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.