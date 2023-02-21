Magomed İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magomed İbragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magomed İbragimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magomed İbragimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magomed İbragimov 8 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ибрагимов Магомед Гаджимурадович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magomed İbragimov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magomed İbragimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına - tarihinde katılmıştır. Magomed İbragimov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magomed İbragimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magomed İbragimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magomed İbragimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magomed İbragimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magomed İbragimov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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