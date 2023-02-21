David Volk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Volk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Volk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Volk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Volk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Volk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Volk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Volk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Volk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Volk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Volk 11 Nisan 2001 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Волк Давид Витальевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Volk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Volk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Volk'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Volk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Volk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

David Volk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Volk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Neftekhimik II

31 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan II

22 Eylül 2020 yılında Baltika 2

10 Ocak 2023 yılında Dinamo Makhach.

David Volk kimdir

David Volk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Volk şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

David Volk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Volk nereli

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