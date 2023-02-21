Rustam Khalimbekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Khalimbekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Khalimbekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Khalimbekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Khalimbekov 11 Temmuz 1996 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Халимбеков Рустам Арсланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Khalimbekov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rustam Khalimbekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rustam Khalimbekov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rustam Khalimbekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Khalimbekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Khalimbekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Khalimbekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Legion-Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında Anzhi 2

2 Ağustos 2018 yılında Angusht Nazran

1 Temmuz 2019 yılında Legion-Dinamo

21 Şubat 2020 yılında Makhachkala

Rustam Khalimbekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Khalimbekov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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