Temirkan Sundukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Temirkan Sundukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Temirkan Sundukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Temirkan Sundukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Temirkan Sundukov 17 Eylül 2001 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сундуков Темиркан Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Temirkan Sundukov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Temirkan Sundukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Temirkan Sundukov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 0 tarihinde bitmektedir.

Temirkan Sundukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Temirkan Sundukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Temirkan Sundukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Temirkan Sundukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2019 yılında Spartak Nalchik

31 Temmuz 2020 yılında Torpedo Moskau

20 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2021 yılında Spartak Nalchik

13 Temmuz 2022 yılında Dinamo Makhach.

Temirkan Sundukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Temirkan Sundukov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Temirkan Sundukov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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