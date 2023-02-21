Kirill Bozhenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Bozhenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Bozhenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Bozhenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Bozhenov 7 Aralık 2000 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Боженов Кирилл Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Bozhenov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Kirill Bozhenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kirill Bozhenov'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kirill Bozhenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Bozhenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kirill Bozhenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Bozhenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2018 yılında Khimki 2

1 Temmuz 2019 yılında Khimki

1 Temmuz 2021 yılında Rostov

7 Temmuz 2021 yılında Khimki

31 Aralık 2021 yılında Rostov

22 Şubat 2022 yılında Khimki

7 Şubat 2023 yılında Rostov

Kirill Bozhenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Bozhenov şuan FK Rostov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kirill Bozhenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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