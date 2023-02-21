Razhab Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razhab Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razhab Magomedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razhab Magomedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razhab Magomedov 3 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магомедов Ражаб Мутаалимович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razhab Magomedov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razhab Magomedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Makhachkala futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Makhachkala takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Razhab Magomedov'nin Dinamo Makhachkala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Razhab Magomedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razhab Magomedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Razhab Magomedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razhab Magomedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Anji Mahaçkale

11 Temmuz 2022 yılında Dinamo Makhach.

Razhab Magomedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razhab Magomedov şuan Dinamo Makhachkala takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.